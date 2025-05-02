Путин признался, что ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь

Президент России Владимир Путин заявил, что за годы своего руководства страной ни разу не пожалел о том, как развивалась его жизнь, и никогда не задавался вопросом: «Зачем мне это?» Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Нет. Никогда», — сказал Путин, отвечая на вопрос, были у него моменты, когда он думал, «за что мне это все и для чего мне это нужно».

Также президент впервые показал журналистам квартиру в Кремле, в которой ночует последние три года.

В воскресенье на телеканале «Россия 1» состоится премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Кадры из фильма Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выход фильма про Путина. Он подчеркнул — россиянам очень повезло, что президентом страны стал Путин.