Песков анонсировал выход фильма про Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал о скором выходе документального фильма о Владимире Путине. Об этом сообщил ТАСС.
«Совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал он.
Песков подчеркнул: россиянам очень повезло, что президентом страны стал Путин.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились снимки со съемок фильма «Кремлевский волшебник». В роли молодого Владимира Путина снялся голливудский актер Джуд Лоу.
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