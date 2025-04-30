Песков анонсировал выход фильма про Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал о скором выходе документального фильма о Владимире Путине. Об этом сообщил ТАСС .

«Совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал он.

Песков подчеркнул: россиянам очень повезло, что президентом страны стал Путин.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились снимки со съемок фильма «Кремлевский волшебник». В роли молодого Владимира Путина снялся голливудский актер Джуд Лоу.