Путин заявил, что власти продолжат поддерживать отечественный бизнес

Российское руководство продолжит поддерживать бизнес и будет вместе с ним решать острые вопросы. Об этом на форуме «Деловой России» заявил президент Владимир Путин.

«Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что недавно обсуждал с предпринимателем Алексеем Репиком принципиальные для бизнеса вопросы и подходы для решения связанных с этим задач.

Во время форума российский лидер рассказал, что бизнесмены показывают ответственную гражданскую позицию даже в непростых условиях и стремятся повысить качество жизни населения. Он также назвал сильное и суверенное государство залогом развития конкурентоспособного бизнеса.

По словам Путина, предприниматели активно помогают бойцам и ветеранам СВО, участвуют в образовательных, культурных, экологических, волонтерских и благотворительных проектах.