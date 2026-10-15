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    Путин заявил, что власти продолжат поддерживать отечественный бизнес

    Фото: РИА «Новости»

    Российское руководство продолжит поддерживать бизнес и будет вместе с ним решать острые вопросы. Об этом на форуме «Деловой России» заявил президент Владимир Путин.

    «Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы», — подчеркнул глава государства.

    Он отметил, что недавно обсуждал с предпринимателем Алексеем Репиком принципиальные для бизнеса вопросы и подходы для решения связанных с этим задач.

    Во время форума российский лидер рассказал, что бизнесмены показывают ответственную гражданскую позицию даже в непростых условиях и стремятся повысить качество жизни населения. Он также назвал сильное и суверенное государство залогом развития конкурентоспособного бизнеса.

    По словам Путина, предприниматели активно помогают бойцам и ветеранам СВО, участвуют в образовательных, культурных, экологических, волонтерских и благотворительных проектах.

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