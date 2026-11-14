МИД: исключать понятие «вражеские государства» из Устава ООН пока рано

Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма подтвердило преждевременность исключения из Устава ООН положений о «вражеских государствах». Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в своем телеграм-канале .

Он напомнил, что 10 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию. Против документа выступили 53 страны, включая Германию, Италию и Японию, которые во время Второй мировой войны входили в состав стран Оси.

По мнению Лукьянцева, такое голосование ставит под сомнение искренность заявлений этих государств об осознании ответственности за развязывание войны. Он также обвинил западные страны в попытках пересмотреть ее итоги ради изоляции России.

Представитель МИД добавил, что позиция Германии, Италии и Японии заставляет задуматься об их притязаниях на места в Совете Безопасности ООН.