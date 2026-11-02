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    Путин назначил членов наблюдательного совета РФПИ

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций. Документ опубликован на сайте правовой информации.

    Всего в обновленный состав включили шесть человек. Помимо главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это руководитель администрации президента Антон Вайно и его заместитель Максим Орешкин. Также в списке — вице-премьер Александр Новак и вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Замыкает перечень глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Некоторые из назначенцев работают в совете не первый год. Набиуллина, Силуанов, Орешкин и Решетников вошли в него еще в 2022-м. Новак присоединился к набсовету в 2025 году.

    Кроме того, в указе указано, что гендиректор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев входит в набсовет по должности.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами обновленного состава правительства.

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