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    На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 80% избирателей

    Фото: РИА «Новости»

    На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали 80% зарегистрированных избирателей. Данные демонстрируют в онлайн-режиме на сайте ДЭГ.

    По федеральному округу на 17:48 выдали 3,25 миллиона бюллетеней.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что при голосовании онлайн возможны сбои из-за плохой связи или по другим причинам. В этом случае она посоветовала прийти на участок лично и проголосовать традиционным способом.

    В России с 18 по 20 сентября проходят парламентские выборы. Подробнее о ходе голосования на участках и в электронном виде — в материале 360.ru.