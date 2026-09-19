На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 80% избирателей

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали 80% зарегистрированных избирателей. Данные демонстрируют в онлайн-режиме на сайте ДЭГ.

По федеральному округу на 17:48 выдали 3,25 миллиона бюллетеней.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что при голосовании онлайн возможны сбои из-за плохой связи или по другим причинам. В этом случае она посоветовала прийти на участок лично и проголосовать традиционным способом.

В России с 18 по 20 сентября проходят парламентские выборы. Подробнее о ходе голосования на участках и в электронном виде — в материале 360.ru.