Путин на «Валдае» в очередной раз призвал Запад «жить дружно»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», говорил о выстаивании доверия и призвал Запад «жить дружно». Трансляцию вели на сайте Кремля.

«Если мы хотим жить, а все хотят жить, то, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении: „Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать“», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что выстраивание доверия — это сложный процесс, который трудно наладить и легко разрушить. По словам президента, интересы даже самых даже близких партнеров не всегда совпадают, и тем более они разные, если речь идет о конкурирующих государствах.

Выступая на «Валдае», Путин напомнил о попытках Запада доразвалить Российскую Федерацию, которую всегда воспринимали как ядро исторической Российской империи.