В ходе предстоящего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву президент России Владимир Путин обсудит с ним вопросы безопасности и российскую военную базу. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Безусловно, будет затронут вопрос нашей базы. Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что повестка дня будет весьма насыщенной, поскольку при всех сложностях двусторонние отношения остаются достаточно широкими.

Главной темой обсуждения станет выбор, который делает армянская сторона между ЕАЭС и Евросоюзом.

Визит армянского премьер-министра состоится 3 декабря.

Ранее Пашинян заявил, что хочет добиться вывода российских пограничников из Армении. В стране находится 102-я ордена Александра Невского военная база России, границу с Турцией и Ираном охраняют сотрудники ФСБ.