Армения должна полностью поменять российских пограничников на собственных. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы благодарны российским пограничникам, <… > но, думаю, пришло время, чтобы мы полностью взяли ответственность на себя в ближайшие годы», — сказал политик.

Российские военные охраняют границу Армении с Турцией и Ираном с 1992 года. Ситуация начала меняться в 2024-м.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу. Он также сообщил, что планирует приехать в Россию в декабре. Он также выразил надежду на сохранение дружественной атмосферы в отношениях между двумя странами.