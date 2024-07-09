Путин и Моди приехали на ВДНХ

Президент Владимир Путин вместе с премьером Индии Нарендрой Моди приехал на ВДНХ. Там они планируют осмотреть павильон «Атом» закрывшейся накануне для всеобщего посещения выставки «Россия». Об этом сообщило РИА «Новости».
Этот приезд на выставку стал для Путина уже шестым. Накануне он посещал церемонию официального закрытия мероприятия.
Председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко заявил, что за восемь месяцев ее работы она вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Со дня открытия на ней побывали более 18 миллионов человек.
Продолжением работы выставки станет национальный центр «Россия», который появится в Москве и регионах. Путин поддержал идею его создания.
Моди прилетел в Москву накануне с официальным визитом. Его встретили с песнями и танцами. Позже он встретился с Путиным в Ново-Огареве в неформальной обстановке.