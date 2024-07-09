Путин и Моди приехали на ВДНХ

Президент Владимир Путин вместе с премьером Индии Нарендрой Моди приехал на ВДНХ. Там они планируют осмотреть павильон «Атом» закрывшейся накануне для всеобщего посещения выставки «Россия». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Этот приезд на выставку стал для Путина уже шестым. Накануне он посещал церемонию официального закрытия мероприятия.

Председатель оргкомитета выставки Сергей Кириенко заявил, что за восемь месяцев ее работы она вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Со дня открытия на ней побывали более 18 миллионов человек.

Продолжением работы выставки станет национальный центр «Россия», который появится в Москве и регионах. Путин поддержал идею его создания.

Моди прилетел в Москву накануне с официальным визитом. Его встретили с песнями и танцами. Позже он встретился с Путиным в Ново-Огареве в неформальной обстановке.