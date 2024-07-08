«Решено». Путин поддержал идею создать национальный центр «Россия»

Путин сообщил о создании филиалов национального центра «Россия»

Фото: РИА «Новости»

В регионах появятся филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением одноименной выставки-форума. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками площадки.

По словам главы государства, важно показывать, что делает страна, чего добивается и чем живет.

«Поэтому мы договорились: национальный центр будем создавать на площадке „Экспо“. Это решено», — подчеркнул Путин.

Он поддержал идею главы Ставрополья Владимира Владимирова создать филиалы центра во всех регионах страны.

Президент 8 июля посетил ВДНХ, где завершает работу выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия Путин напомнил, что стране есть что защищать и чем гордиться.

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