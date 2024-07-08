«Решено». Путин поддержал идею создать национальный центр «Россия»
Путин сообщил о создании филиалов национального центра «Россия»
В регионах появятся филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением одноименной выставки-форума. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками площадки.
По словам главы государства, важно показывать, что делает страна, чего добивается и чем живет.
«Поэтому мы договорились: национальный центр будем создавать на площадке „Экспо“. Это решено», — подчеркнул Путин.
Он поддержал идею главы Ставрополья Владимира Владимирова создать филиалы центра во всех регионах страны.
Президент 8 июля посетил ВДНХ, где завершает работу выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия Путин напомнил, что стране есть что защищать и чем гордиться.