Премьер-министра Индии Моди встретили в Москве с песнями и танцами

В центре российской столицы индийского премьера Нарендру Моди встречало множество людей. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Собравшиеся радовались, махали флагами России и Индии, а также делали снимки с картонными изображениями Владимира Путина и лидера индийского правительства. Нарендра Моди уже разместился в гостинице, но веселье в окрестностях продолжались.

В рамках официального визита Нарендра Моди приехал в Москву, у него запланированы встречи с Владимиром Путиным как в частном порядке, так и с участием делегаций.

В ходе визита предполагается обсуждение множества вопросов, в том числе направленных на укрепление двусторонних связей между Москвой и Дели.