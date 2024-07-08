Путин прибыл на закрытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президент Владимир Путин посетил ВДНХ, где завершает свою работу выставка «Россия». Об этом сообщил ТАСС .

Глава государства прибыл на международную выставку-форум в пятый раз с момента ее открытия 4 ноября 2023 года. Закрытие проекта планировали провести 12 апреля, но работу выставки продлили до 8 июля. На выставочном пространстве ВДНХ прошло множество мероприятий: мастер-классы, лекции, инсталляции.

По словам председателя оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергея Кириенко, она попала в десятку самых посещаемых мест планеты. Со дня открытия площадки ее посетили более 18 миллионов гостей.

ВШЭ и ЭИСИ исследовали, как гости отнеслись к выставке. Мероприятия понравились 90% посетителей — они поставили им от восьми до 10 баллов. Порядка 98% гостей выставки ощутили чувство гордости за Россию.