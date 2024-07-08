В домашней обстановке. Путин угостил Моди чаем в Ново-Огареве

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

По его словам, встреча прошла в домашней обстановке.

«Чай и фрукты на свежем воздухе», — написал он, подкрепив свои слова видеокадрами встречи.

«Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально», — заявил Путин в ходе «чайной церемонии» с индийским премьером.

Ранее The Economic Times сообщила, что в ходе визита в Россию Моди в том числе обсудит с Путиным тему быстрого перевода денег между Индией и РФ.