В домашней обстановке. Путин угостил Моди чаем в Ново-Огареве

Путин и Моди провели встречу в Ново-Огареве

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

По его словам, встреча прошла в домашней обстановке.

«Чай и фрукты на свежем воздухе», — написал он, подкрепив свои слова видеокадрами встречи.

«Официальные разговоры у нас состоятся завтра, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально», — заявил Путин в ходе «чайной церемонии» с индийским премьером.

Ранее The Economic Times сообщила, что в ходе визита в Россию Моди в том числе обсудит с Путиным тему быстрого перевода денег между Индией и РФ.

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