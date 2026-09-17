«Получили по лбу». Памфилова заявила о неудачной кибератаке перед выборами

В преддверии выборов хакеры совершили кибератаку на информационные ресурсы избирательной системы. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что попытка провалилась.

«Думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их оставшиеся куриные мозги — совести там точно нет — разлетелись вдрызг», — сказала она на пресс-конференции.

ЦИК, подчеркнула Памфилова, готов к отражению дальнейших попыток хакерских атак и проработал все необходимые механизмы, чтобы это не помешало провести выборы.

Они состоятся в условиях, когда против России ополчился весь западный мир, напомнила председатель Центризбиркома.