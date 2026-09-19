Российские граждане за рубежом активно голосуют онлайн

Российские граждане, находящиеся за границей, активно пользуются системой электронного голосования, а выборах в Государственную думу, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Довольно активно голосуют наши сограждане, которые находятся за рубежом. Опять-таки у кого-то удается с помощью VPN», — отметил Ковалев.

Ранее в штабе рассказали, что со вчерашнего дня не зарегистрировали ни одного нарушения на московских участках. Ночью помещения для голосования также были под контролем — там ведут круглосуточное видеонаблюдение.