Пушилин в День воссоединения рассказал о решающей битве за Донбасс

День воссоединения Донбасса с Россией, который отмечают 30 сентября, — одна из самых важных дат в календаре Донецкой Народной Республики. Об этом написал глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале .

«Прямо сейчас на полях близ Славянска, Краматорска, Орехова разворачивается решающая битва за Донбасс. В прямом смысле слова — битва за будущее», — подчеркнул он.

Пушилин отметил, что в ДНР уже растут новые социальные, инфраструктурные, гражданские объекты. Каждый из них становится шагом к будущему, в котором дети будут жить в безопасности и достатке.

Воссоединение вызвало небывалый патриотический подъем, на помощь Донбассу пришла вся страна, напомнил глава республики. Десятки тысяч людей встали на защиту земли, приехали строить и восстанавливать разрушенное. Регионы России взяли шефство над городами и районами ДНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал День воссоединения знаковым событием для всего Донбасса.