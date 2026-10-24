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    Переговоры по Украине в Абу-Даби: что известно о новом раунде

    Фото: РИА «Новости»

    В Объединенных Арабских Эмиратах пройдет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Точную дату встречи пока не определили. Что известно о предстоящем диалоге России, США и Украины — в материале 360.ru.

    Когда и где пройдут переговоры по Украине

    Очередная встреча России, США и Украины состоится в Абу-Даби в первой половине ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Президент [Владимир Путин] обозначил тему переговоров: это вопросы безопасности для двух стран — для России и Украины — после того как осуществится выход на мирное урегулирование», — сказал пресс-секретарь главы государства.

    По его словам, это одна из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование конфликта.

    Без нее комплексное решение невозможно. И поэтому это очень серьезная тема для обсуждения.

    Дмитрий Песков

    Журналисты задали Пескову вопрос о том, возможно ли участие европейской стороны в диалоге.

    «Ничего исключать нельзя, но переговоры в Абу-Даби, запланированные на первую половину ноября, будут трехсторонними», — ответил он.

    Фото: РИА «Новости»

    Итоги прошлых переговоров

    В 2025–2026 годах прошла серия контактов вокруг украинского урегулирования. В феврале 2025-го состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. По его итогам договорились начать переговоры о прекращении боевых действий.

    Позже состоялись встречи делегаций — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле. В августе того же года прошел саммит Россия — США в Анкоридже. Стороны обсуждали украинский вопрос, но полный перечень договоренностей публично не раскрывался.

    В 2026-м акцент сместился на трехсторонний формат — Россия, США и Украина. Прошла серия раундов:

    Фото: РИА «Новости»

    Состав прошлых делегаций:

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