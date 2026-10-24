Переговоры по Украине в Абу-Даби: что известно о новом раунде

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В Объединенных Арабских Эмиратах пройдет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Точную дату встречи пока не определили. Что известно о предстоящем диалоге России, США и Украины — в материале 360.ru.

Когда и где пройдут переговоры по Украине Очередная встреча России, США и Украины состоится в Абу-Даби в первой половине ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент [Владимир Путин] обозначил тему переговоров: это вопросы безопасности для двух стран — для России и Украины — после того как осуществится выход на мирное урегулирование», — сказал пресс-секретарь главы государства. По его словам, это одна из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование конфликта.

Без нее комплексное решение невозможно. И поэтому это очень серьезная тема для обсуждения. Дмитрий Песков

Журналисты задали Пескову вопрос о том, возможно ли участие европейской стороны в диалоге. «Ничего исключать нельзя, но переговоры в Абу-Даби, запланированные на первую половину ноября, будут трехсторонними», — ответил он.

Фото: РИА «Новости»

Итоги прошлых переговоров В 2025–2026 годах прошла серия контактов вокруг украинского урегулирования. В феврале 2025-го состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. По его итогам договорились начать переговоры о прекращении боевых действий. Позже состоялись встречи делегаций — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле. В августе того же года прошел саммит Россия — США в Анкоридже. Стороны обсуждали украинский вопрос, но полный перечень договоренностей публично не раскрывался. В 2026-м акцент сместился на трехсторонний формат — Россия, США и Украина. Прошла серия раундов: Первый — в Абу-Даби 23–24 января. Обсуждали параметры урегулирования, территориальный вопрос и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Второй — в Абу-Даби 4–5 февраля. Продолжали искать пути решения, но ключевым препятствием оставались расхождения: требования России по территориям на востоке Украины и принципиальная позиция Киева о суверенитете и границах.

Третий раунд — в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию на этом этапе возглавлял Владимир Мединский.

Октябрь. В Осло Уиткофф поговорил с Зеленским, а также с лидерами Финляндии и Норвегии: там наметили элементы мирного предложения. Затем Уиткофф прилетел в Петербург и встретился с Путиным.

Фото: РИА «Новости»

Состав прошлых делегаций: Эр-Рияд, февраль-2025. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Стамбул, май–июнь 2025 года. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В группу вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию сначала возглавил министр обороны Рустем Умеров, позже он получил статус секретаря СНБО. В состав входили первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, представители Генштаба и разведки ВСУ.

Майами, декабрь-2025. Делегацию России возглавил спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, группу США — спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Абу-Даби, январь-2026, первый раунд. Российскую делегацию возглавил Костюков, украинскую — Умеров. Параллельно шли двусторонние консультации: Дмитриев встречался с Уиткоффом.

Абу-Даби, февраль-2026, второй раунд. Состав российской и украинской делегаций остался примерно таким же, как в январе.

Женева, февраль-2026. Российскую делегацию снова возглавил Мединский. В группу вошли Костюков и Галузин. Украинскую делегацию по-прежнему возглавлял Умеров.