Путин пошутил об уставшем переводчике на встрече с премьером Камбоджи

Президент России Владимир Путин пошутил из-за заминки с переводчиком перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Общение лидеров двух стран прошло в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Российский лидер заметил, что глава камбоджийского правительства не слышит синхронный перевод. Путин сначала уточнил по-английски, все ли работает, а затем по-русски спросил, слышит ли премьер переводчика. Один из представителей российской делегации пошутил, что рабочий день закончился, поскольку переговоры проходили вечером, и президент поддержал шутку.

«Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал», — сказал Путин.

Хун Манет рассмеялся после этой реплики. Он предложил временно привлечь к переводу одного из членов своей делегации, но глава РФ заявил, что лучше дождаться профессионала. После его появления встреча началась.

В тот же день президент назвал Камбоджу давним и надежным другом России. Он напомнил, что при содействии СССР в стране построили институт, крупный госпиталь, а также объекты энергетики и морской транспортной инфраструктуры. Кроме того, Путин пригласил делегацию страны принять участие в крупных российских форумах.