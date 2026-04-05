Рекордсменка и медалистка. В Камбодже открыли первый в мире памятник крысе-саперу

В Камбодже установили первый в мире памятник крысе-саперу. За время службы она нашла более 100 противопехотных мин.

Кто такая крыса Магава и как она стала сапером?

Африканская гигантская сумчатая крыса по кличке Магава начала свою карьеру в 2016 году. Она прошла обучение в бельгийской благотворительной организации Apopo. Тренировки строились на условном рефлексе: нашел мину — получил еду.

Благодаря своему острому обонянию и способности распознавать химические вещества в взрывчатке, грызун помог очистить более 141 000 квадратных метров заминированной территории. Это эквивалентно площади 20 футбольных полей.

В 2020 году Магава получила Золотую медаль PDSA — аналог человеческой награды за храбрость. Она стала первой в своем виде, удостоенной этой чести за всю 77-летнюю историю британской благотворительной организации.

Грызун скончался от старости в 2022 году. А в прошлую пятницу в его честь открыли памятник, сообщило Би-Би-Си.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, наземные мины по-прежнему представляют собой угрозу для Камбоджи, и более миллиона человек продолжают работать и жить на землях, загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Руководитель программы Apopo в Камбодже Майкл Рейн подчеркнул, что памятник «напоминает международному сообществу о том, что здесь еще многое предстоит сделать». Камбоджа планирует избавиться от всех мин к 2030 году.

Почему крыс заставили искать мины?

Благотворительная организация с 1990-х годов дрессирует грызунов, известных как HeroRATS. Крысы не могут подорвать мины из-за своих маленьких размеров и небольшого веса, что делает их безопасной заменой людям в таких операциях.

Крыс используют для поиска мин из-за их уникальных способностей: острого обоняния, малого веса, высокой обучаемости и скорости работы. Они эффективнее металлоискателей, так как чувствуют запах взрывчатки, а не металла, что значительно ускоряет процесс разминирования.

Примечательно, что грызуны способны обнаруживать даже туберкулез, причем гораздо быстрее, чем традиционные методы лабораторной микроскопии.

В 2025 году крыса по кличке Ронин, тоже обученная в центре Apopo, установила новый мировой рекорд. За время с 2021 года она обнаружила 109 наземных мин и 15 неразорвавшихся боеприпасов.

Ронин работает в северной камбоджийской провинции Преах Вихеар. Его достижения превзошли предыдущий рекорд, который установил Магава.

