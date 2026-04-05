Рекордсменка и медалистка. В Камбодже открыли первый в мире памятник крысе-саперу

В Камбодже установили первый в мире памятник крысе-саперу. За время службы она нашла более 100 противопехотных мин.

Кто такая крыса Магава и как она стала сапером?

Африканская гигантская сумчатая крыса по кличке Магава начала свою карьеру в 2016 году. Она прошла обучение в бельгийской благотворительной организации Apopo. Тренировки строились на условном рефлексе: нашел мину — получил еду.

Благодаря своему острому обонянию и способности распознавать химические вещества в взрывчатке, грызун помог очистить более 141 000 квадратных метров заминированной территории. Это эквивалентно площади 20 футбольных полей.

В 2020 году Магава получила Золотую медаль PDSA — аналог человеческой награды за храбрость. Она стала первой в своем виде, удостоенной этой чести за всю 77-летнюю историю британской благотворительной организации.