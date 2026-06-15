Байлен: Филиппины запросили у Москвы встречу лидеров на саммите Россия — АСЕАН

Филиппины запросили у российской стороны двустороннюю встречу лидеров на предстоящем саммите Россия — АСЕАН. Об этом «Известиям» сообщил посол Игорь Байлен.

«Мы запросили встречу президента Фердинанда Маркоса — младшего и президента России Владимира Путина. Это будет первая встреча», — отметил он.

Дипломат уточнил, что встреча планируется короткой, подписания каких-либо соглашений на ней не произойдет. Саммит Россия — АСЕАН состоится с 17 по 19 июня в Казани.

АСЕАН — основанная в 1967 году межправительственная организация с целью ускорения культурного развития, социального прогресса и экономического роста в Юго-Восточной Азии.

В нее входят 10 государств, среди них Восточный Тимор, Камбоджа, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Бруней, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Малайзия и Индонезия. Ранее стало известно, что Путин примет участие в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН.