После инаугурации Путин принял парад Президентского полка | 360°

Власть 07 мая 2024, 12:31 После инаугурации Путин принял парад Президентского полка Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Москве

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Владимир Путин вступил в должность президента России. После церемонии инаугурации он принял парад Президентского полка на Соборной площади.

Завершив инаугурационную речь, Путин спустился по ступеням Красного крыльца, чтобы принять смотр Президентского полка. Перед парадом он поздравил соединение с годовщиной.

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«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка», — сказал глава государства.

После троекратного «ура» офицеры начали шествие. Главная задача Президентского полка — обеспечение безопасности первых лиц и охрана объектов Кремля. Военнослужащих задействовали в церемонии вступления в должность президента с 2000 года.

Церемония инаугурации прошла 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин вступил в должность президента.