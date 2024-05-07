Из рабочего кабинета на Aurus Senat. Как Путин отправился на инаугурацию | 360°

07 мая 2024, 12:02
Из рабочего кабинета на Aurus Senat. Как Путин отправился на инаугурацию
Путин направился на инаугурацию на обновленном Aurus Senat
Президент России Владимир Путин направился на инаугурацию из рабочего кабинета в Кремле. Кадры показал телеканал «Россия 24». На церемонию глава государства проследовал в салоне обновленного лимузина Aurus Senat.
Торжественное мероприятие началось в полдень в Большом Кремлевском дворце. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина. Должность главы государства он будет занимать следующие шесть лет — до 2030 года.
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Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По итогам голосования Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что глава государства может представить кандидата на должность премьер-министра страны уже 7 мая. По его словам, это вполне вероятно.
Владимир Путин
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