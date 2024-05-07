Путин вступил в должность президента России | 360°

Важное 07 мая 2024, 12:03 Путин вступил в должность президента России РИА «Новости»

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Избранный президент России Владимир Путин вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации проходит в Большом Кремлевском дворце.

Торжественное мероприятие началось в полдень. По сложившейся традиции в церемонии принимают участие члены кабмина, депутаты и сенаторы, руководство администрации президента, члены ЦИК и Конституционного суда.

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Помимо этого, на церемонию пригласили руководителей посольств и дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что в общей сложности на инаугурацию президента пригласили около 2600 человек. Комментируя инициативу послов ряда государств не посещать церемонию, он подчеркнул, что это их решение.

«Инаугурация в первую очередь для граждан РФ», — указал представитель Кремля.