Европейские политики говорят о желании сесть за стол переговоров по Украине, но их плохие манеры и намерения помешают дипломатическому процессу. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировал RT .

Дипломат подчеркнул, что европейские страны требуют сразу подключиться к переговорам. По его словам, они не хотят ничего излагать.

«Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо», — уточнил Лавров.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила, что объединение не готово к двусторонним консультациям с Россией. При этом ЕС согласился вести переговоры по Украине в многостороннем формате.

Еврокомиссия в курсе, что Россия пригласила ее представителей в Москву, чтобы представить свои позиции по вопросу обеспечения безопасности в регионе, добавила Пинью.