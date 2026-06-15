Целившаяся на полное разрушение российской экономики при помощи санкций глава европейской дипломатии Кая Каллас признала неэффективность такого пути, но решила от него не отказываться. Это следует из ее официального заявления на встрече с министрами обороны стран Евросоюза, опубликованного на сайте дипкорпуса ЕС .

Каллас заявила, что, по предварительной оценке, санкции нанесли России экономический ущерб в 1,5 триллиона долларов.

Она добавила, что ее дипломатический корпус подготовил новый список против российского бизнеса и оборонных заводов.

«Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики», — заявила Каллас.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума оценил потери Евросоюза от введенных санкций в 2,5 триллиона евро. Он подчеркнул, что это стало очередным доказательством того, что рестрикции больше вредят тем, кто их ввел.