Выборы-2026 поставили рекорд по явке: как распределились голоса и мандаты

Подсчет голосов на выборах в Госдуму и в региональных кампаниях продолжается, но предварительные данные уже показали расстановку сил в нижней палате российского парламента. Окончательные итоги ЦИК подведет 25 сентября. Как распределились места в парламенте, кто из действующих глав регионов стал лидером голосования и какой была явка — в материале 360.ru.

Самая сложная кампания

Предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму представила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что к утру понедельника, 21 сентября, специалисты обработали 95,18% протоколов по федеральным партийным спискам и 96,16% — по одномандатным округам. Окончательные итоги выборов ЦИК огласит в пятницу, 25 сентября.

К этому времени наши комиссии в субъектах России окончательно рассмотрят жалобы, если они будут, еще раз все проверят, подведут итоги по всем уровням выборов. И только после этого мы 25 сентября спокойно подведем итоги.

Председатель ЦИК добавила, что прошедшая избирательная кампания стала самой сложной за все время ее работы в комиссии. «Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами. Очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

По словам Памфиловой, выборы проходили в условиях беспрецедентного уровня внешних угроз и различных вызовов. Одной из главных задач избирательной системы стало обеспечение безопасности участников голосования.

Эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и разного рода вызовов, которые мы успешно преодолели, возведя в основной приоритет этих выборов, несмотря на экстремальную ситуацию, обеспечение максимальной безопасности.

Отдельно Памфилова обратила внимание на высокую активность избирателей и назвала явку рекордом нынешней кампании. На выборах депутатов Госдумы она составила 59,32%, участие в голосовании приняли более 62,6 миллиона человек. Показатель оказался выше, чем в 1993 году, когда проголосовали 54,7% избирателей, в 2016-м — 47,88%, а также на предыдущих думских выборах в 2021 году — 51,72%. «О нескольких рекордах я уже говорила, хочу сказать еще об одном. Рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Вы видите, какая была явка в прежние годы на выборах депутатов Государственной думы, и сейчас она уже превысила 59%», — сказала Памфилова.

Фото: РИА «Новости»

Избиратели активно пользовались и дистанционным электронным голосованием. На федеральной платформе ДЭГ зарегистрировались 4,03 миллиона человек, из которых проголосовали 3,65 миллиона, или 90,87%. Федеральная система электронного голосования работала в 32 регионах. Москва использовала собственную платформу ДЭГ, на которой проголосовали 3,45 миллиона горожан. Таким образом, в столице и регионах электронным голосованием воспользовались около 7,1 миллиона избирателей.

Кто войдет в Госдуму

По предварительным данным ЦИК, пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму преодолели пять партий. После обработки 96,95% протоколов по федеральным спискам «Единая Россия» получила 57,83% голосов, КПРФ — 13,76%, ЛДПР — 9,01%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 5,00%. Памфилова отметила, что, вероятно, будет иметь место небольшая корректировка.

Фото: РИА «Новости»

По одномандатным округам к моменту подведения предварительных итогов обработали 96,16% протоколов. Кандидаты от «Единой России» лидировали в 208 из 225 округов, от КПРФ — в пяти, от «Справедливой России» — в четырех, от ЛДПР — в двух. Еще в одном округе лидировал представитель «Родины», в четырех — самовыдвиженцы. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам Памфилова представила предварительное распределение мест в новой Госдуме. «У нас 450 мандатов в Думе. Половину представляют партии, половину — одномандатники. У „Единой России“ будет 355 депутатских мест, у КПРФ — 40, у ЛДПР — 25, у „Новых людей“ — 20, у „Справедливой России“, поскольку она на грани, пока четыре», — сказала глава ЦИК. По предварительным расчетам, одно место также получает «Родина», еще четыре мандата достаются самовыдвиженцам. На этом этапе подсчета представительство в Госдуме получают шесть партий. Распределение мандатов еще может измениться после завершения подсчета голосов.

Фото: РИА «Новости»

Как проголосовало Подмосковье

Одновременно с федеральной кампанией в Московской области прошли выборы депутатов Мособлдумы. Региональный парламент формируется по смешанной системе: 25 депутатов избираются по партийным спискам, еще 25 — по одномандатным округам. По данным ЦИК, после обработки 86,66% протоколов по единому округу лидирует «Единая Россия» с 56,59% голосов. КПРФ набирает 14,07%, «Новые люди» — 9,28%, ЛДПР — 9,05%. У «Справедливой России» — 4,5% голосов, у Партии пенсионеров — 2,11%, у «Зеленых» — 1,76%, у «Коммунистов России» — 1,49%. Подсчет голосов продолжается, поэтому результаты партий еще могут измениться.

Кто лидирует на выборах глав регионов

Прямое голосование за глав регионов прошло в восьми субъектах России. По предварительным данным, во всех этих регионах лидируют действующие руководители или временно исполняющие обязанности губернаторов. После обработки 100% протоколов глава Чечни Рамзан Кадыров получил 99,85% голосов. В Туве действующий глава республики Владислав Ховалыг набрал 90,95%, в Мордовии Артем Здунов — 77,97%. В Пензенской области действующий губернатор Олег Мельниченко получил 70,92% голосов. В остальных регионах на момент написания материала подсчет бюллетеней продолжался.

Фото: РИА «Новости»