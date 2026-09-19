На выборах электронно проголосовали рекордные 5,8 миллиона избирателей

Свыше 5,8 миллиона граждан России проголосовали на выборах электронно. Об этом сообщил ТАСС на основании данных из федеральной и московской систем электронного голосования.

Это максимальное число проголосовавших в электронном виде за все годы, когда было доступно голосование онлайн и через терминалы.

На федеральной платформе ДЭГ по состоянию на 17:48 выдали 3,25 миллиона бюллетеней, это 80% от числа зарегистрированных на ней граждан.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс сообщил, что структура не зафиксировала серьезных нарушений на выборах в Подмосковье. Он отметил, что информация о ситуации на участках оперативно приходит в Центр общественного наблюдения.