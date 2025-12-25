Традиционного послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет

Песков: в 2025 году послания президента Федеральному собранию не будет

Отмену ежегодного послания Федеральному собранию в 2025 году подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он сообщил журналистам издания «Ведомости» .

Решение о дате следующего обращения примет лично президент Владимир Путин. Он будет исходить из своего рабочего графика и содержания будущего документа.

«Нет, в этом календарном году не будет», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля заверил, что обращение состоится в своевременном порядке. На вопрос о причинах такого решения пресс-секретарь ответил, что это исключительная прерогатива главы государства Владимира Путина.

«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится», — добавил Песков.

Пропуск обращения не станет первым — послания не было также в 2017 и 2022 годах.

Ранее Песков сообщил, что график президента России в январе будет таким же насыщенным, как и в конце года. Путин будет продолжать работу и в новогодние праздники.