Слова о необходимости воздержаться от шагов, расширяющих украинский конфликт, в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте могут относиться к действиям Киева. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается расширения конфликта на Украине. По всей видимости, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что террористическая активность, которую украинские власти проявляют в последнее время в Средиземном море и на Балтике, не может не вызвать озабоченность как прибрежных государств, так и НАТО в целом.

В совместном заявлении после встречи во Флориде 25 ноября Трамп и Рютте обозначили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые могут привести к расширению конфликта. Они назвали переговоры весьма продуктивными.