Песков объяснил, почему Путин не поздравляет США с Новым годом
Песков: Путин не поздравит США с Новым годом, поскольку страна недружественная
Президент Владимир Путин не направляет США новогодние поздравления, потому что это недружественное России государство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Последние годы мы не направляем (поздравления. — прим. ред.), все-таки страна недружественная», — заявил пресс-секретарь президента.
Три дня назад Песков отмечал, что российский лидер поздравит с Новым годом лидеров только дружественных стран. Также глава государства обратится с поздравлением к народам Грузии и Украины.
Ранее у Пескова спросили о подготовке новогоднего обращения Путина к россиянам — будут ли на нем участники СВО и запишут ли его на фоне Кремля. Пресс-секретарь отказался раскрывать эти подробности, но отметил, что президент в любом случае обратится к народу в полночь.
До этого Песков раскрыл график Путина в новогодние каникулы. Он объяснил, что глава государства проведет их в рабочем режиме, потому что при нынешних обстоятельствах отдыхать невозможно.