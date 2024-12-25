Песков объяснил, почему Путин не поздравляет США с Новым годом

Президент Владимир Путин не направляет США новогодние поздравления, потому что это недружественное России государство. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Последние годы мы не направляем (поздравления. — прим. ред.), все-таки страна недружественная», — заявил пресс-секретарь президента.

Три дня назад Песков отмечал, что российский лидер поздравит с Новым годом лидеров только дружественных стран. Также глава государства обратится с поздравлением к народам Грузии и Украины.

Ранее у Пескова спросили о подготовке новогоднего обращения Путина к россиянам — будут ли на нем участники СВО и запишут ли его на фоне Кремля. Пресс-секретарь отказался раскрывать эти подробности, но отметил, что президент в любом случае обратится к народу в полночь.

До этого Песков раскрыл график Путина в новогодние каникулы. Он объяснил, что глава государства проведет их в рабочем режиме, потому что при нынешних обстоятельствах отдыхать невозможно.