Песков не раскрыл деталей подготовки новогоднего обращения Путина

Детали подготовки новогоднего обращения президента Владимира Путина не раскрываются, но он несомненно обратится к россиянам в полночь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Журналисты спросили, будет ли записано обращение на фоне Кремля и будут ли рядом с лидером участники спецоперации.

«Единственное, что я вам могу сказать — вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь, ровно в полночь, президент обратится и поздравит россиян», — ответил Песков.

Ранее представитель Кремля раскрыл график Путина на новогодние праздники. По его словам, каникулы глава государства проведет в рабочем режиме, ведь в сложившейся ситуации отдыхать невозможно.

До этого Песков заявил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных России стран, однако может обратиться к гражданам этих государств.