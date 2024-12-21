В Кремле рассказали, кого Путин не поздравит с Новым годом

Президент России Владимир Путин по традиции поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, но только не руководителей недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но у некоторых недружественных стран он поздравит людей, народы», — сказал он.

Песков уточнил, что российский лидер традиционно поздравит народы Грузии и Украины.

До этого Песков назвал одну из недружественных России стран. Он подчеркнул, что американские ракеты «стреляют по нашей территории», а сами снаряды наводятся специалистами из США.

В конце ноября российский лидер заявил, что Россия в случае эскалации агрессивных действий применит свое оружие, в частности, баллистическую ракету средней дальности «Орешник», против военных объектов тех стран, которые ее атаковали.