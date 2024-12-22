Песков рассказал о графике Путина на новогодние праздники

Президент России Владимир Путин новогодние праздники проведет в рабочем режиме. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что все праздничные дни президент отдыхать не будет, в сложившейся ситуации это невозможно. У главы государства есть уже определенные планы на предстоящие новогодние каникулы.

«Президент может запланировать все что угодно. <…> Будет рабочий график», — отметил Песков.

Ране представитель Кремля рассказал, что Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран, но может обратиться к проживающим в этих странах людям.

Президент России поздравит народы Грузии и Украины. Традиционно российский лидер обратится с поздравлением к руководителям дружественных стран, отметил Песков.