С генконсульства Германии в Петербурге сняли флаги ФРГ и Евросоюза

Сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге сняли со здания государственный флаг ФРГ и флаг Евросоюза. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Работники консульства вышли на балкон здания на Фурштатской улице и сняли немецкий флаг. С другого балкона убрали флаг Евросоюза. Также со здания демонтировали два герба ФРГ и табличку.

Сегодня, 17 сентября, из генконсульства начали выносить вещи. Их погрузили в грузовой автомобиль, который затем уехал.

Закрытие диппредставительства стало ответной мерой Москвы на решения Берлина. В начале сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил, что 18 сентября прекратит работу российское генконсульство в Бонне, а также будет расторгнут договор о деятельности Русского дома в Берлине.

В ответ Россия отозвала согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гете по всей территории страны.