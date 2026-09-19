Явка на выборах в Госдуму превысила 38%

Явка на выборах депутатов Государственной думы по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России .

В стране продолжается второй из трех дней голосования, но официальным днем выборов считается 20 сентября. Этот день называется Единым днем голосования (ЕДГ). Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы: 225 — по федеральным партийным спискам и еще столько же — по одномандатным округам.

Явка продолжает расти в течение дня. К 15:00 по московскому времени на выборах проголосовали 33,34% избирателей, сообщал Центризбирком.

Ранее Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области посетила делегация Шанхайской организации сотрудничества. Иностранным наблюдателям показали, как организован контроль за ходом голосования.