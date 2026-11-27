В условиях, когда Россия существует в весьма враждебном окружении, ядерная триада стала надежной гарантией безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он уточнил, что Россию окружают в том числе недружественные страны.

«Поэтому ядерная триада является надежной гарантией нашей безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, в сложных геополитических условиях сложно переоценить важность стратегических ядерных сил.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России во время спецоперации пока не было прямой необходимости использовать ЯО. Он обратил внимание, что власти страны «всегда руководствуются комплексным анализом всех факторов» при принятии решений.

Медведев также отметил, что поставки ядерного оружия Западом Киеву приведут к законному превентивному удару со стороны России.