Медведев: в ходе спецоперации ЯО не применялось, так как не было необходимости

Россия не стала применять ядерное оружие во время спецоперации, потому что не было прямой необходимости поступать подобным образом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности» для «Московского журнала международного права».

Он подчеркнул, что поставки ядерного оружия Западом Киеву приведут к законному превентивному ядерному удару со стороны России. Также Медведев рассказал, что Украина и страны НАТО уже доводили до ситуаций, когда страна могла бы применить ЯО.

Зампредседателя Совета безопасности уточнил, что президент Владимир Путин «всегда руководствуется комплексным анализом всех факторов, соразмерностью между реально причиненным вредом и ответными мерами» при принятии решения.

Ранее Медведев сообщил, что переговоры лидеров России, Китая и США обозначили новую роль этих государств в формировании новой системы международной безопасности.