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    Кремль оценил встречу российской делегации с Меланией Трамп

    Песков: в Кремле положительно оценили встречу делегации России с Меланией Трамп

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле положительно отзываются о состоявшейся в Вашингтоне встрече представителей российской делегации с Меланией Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

    Встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно», — сказал представитель Кремля.

    По его словам, сейчас важно то, что остается доброжелательный настрой и стремление дальше везти гуманитарную деятельность, подобную операции в Алешках.

    Первая леди США Мелания Трамп встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Мероприятие было посвящено итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которую провели в конце октября.

    Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова после встречи с Меланией Трамп выразила надежду на продолжение гуманитарной работы благодаря дальнейшему сотрудничеству сторон.

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