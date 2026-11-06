Кремль оценил встречу российской делегации с Меланией Трамп

Песков: в Кремле положительно оценили встречу делегации России с Меланией Трамп

В Кремле положительно отзываются о состоявшейся в Вашингтоне встрече представителей российской делегации с Меланией Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, сейчас важно то, что остается доброжелательный настрой и стремление дальше везти гуманитарную деятельность, подобную операции в Алешках.

Первая леди США Мелания Трамп встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Мероприятие было посвящено итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которую провели в конце октября.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова после встречи с Меланией Трамп выразила надежду на продолжение гуманитарной работы благодаря дальнейшему сотрудничеству сторон.