Захарова рассказала о запросе главы МИД ФРГ на встречу с Лавровым в Нью-Йорке

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сам просил о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» , комментируя сообщения об уступках, на которые пошел немецкий министр из-за диалога.

«О встрече просил Вадефуль», — обратила внимание дипломат.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что глава МИД Германии Йохан Вадефуль, дав согласие на встречу в Нью-Йорке, пошел на существенные уступки министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Захарова отмечала, что Вадефуль запросил переговоры с Лавровым, чтобы продемонстрировать дипломатическую активность и поправить низкий рейтинг канцлера Фридриха Мерца. Она отметила, что министр иностранных дел ФРГ внезапно появился со своей просьбой о встрече с российским коллегой. Такой шаг вызвал вопросы у многих делегаций.