СМИ узнали, что США не позвали несколько европейских стран на совещание НАТО

Соединенные Штаты не пригласили ряд стран — членов альянса на рабочую встречу НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Politico.

По сведениям издания, на встрече будут обсуждать будущее организации. Среди тех, кого проигнорировали, — Великобритания, Франция и прибалтийские государства.

«Мы делаем все, что от нас требуется. Мы пытаемся понять, каковы критерии и цели этих встреч. Нам пока сообщали не много», — заявил дипломат из одной из исключенных стран.

В дипломатических кругах отметили, что действия Пентагона вызвали разочарование их союзников. Многие из них выполнили установленные США цели по расходам на оборону. Собеседники издания опасаются дальнейшей трансформации альянса.

«Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих [союзников], это будет опасно для США. Но для Европы это экзистенциальный вопрос», — процитировал журнал одного из дипломатов.