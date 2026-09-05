Журналисты узнали, как США убедили Ереван примириться с Баку за чипы Nvidia

WSJ рассказала, как США убедили Ереван примириться с Баку за чипы Nvidia

Соединенные Штаты убедили власти Армении подписать предварительное мирное соглашение с Азербайджаном в 2025 году, в том числе пообещав дать доступ к ИИ-микросхемам Nvidia. Об этом сообщил ТАСС , со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Американские переговорщики в качестве условия мирного урегулирования предложили Армении установить более тесные экономические связи с США. Одним из аргументов в пользу соглашения для Еревана стало расширенное разрешение на приобретение карт для дата-центра Firebird в Раздане, утверждает издание.

«Nvidia была очень важной деталью этой головоломки», — процитировала газета экс-посла США в Армении Кристину Квин.

Декларацию о мирном урегулировании и создании маршрута между основной частью Азербайджана и Нахичеванью по территории Армении стороны подписали в августе 2025 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова свернуть свою военную базу в Гюмри, если Армения считает, что та ей не нужна.