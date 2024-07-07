Отрицание НАТО причастности к ударам по России назвали плохой игрой

Используемые украинскими боевиками западные вооружения для ударов по России невозможно использовать без участия США и стран НАТО. Поэтому все попытки отрицать сложившееся положение — это плохая игра, за которую придется отвечать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Глава внешнеполитического ведомства напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, как работают дальнобойные ракеты ATACMS, которые США поставляют Украине.

«Для любого технически-грамотного человека, который разбирается в военных делах ясно, что без прямого участия США по целит наведения, данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — пояснил Лавров.

Министр добавил, что все заявления НАТО, что они не принимают участие в войне с Россией, стали «плохой миной при плохой игре».

«Президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — подчеркнул министр.