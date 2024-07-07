Отрицание НАТО причастности к ударам по России назвали плохой игрой
Лавров пообещал скорый ответ на удары оружием НАТО по территории России
Используемые украинскими боевиками западные вооружения для ударов по России невозможно использовать без участия США и стран НАТО. Поэтому все попытки отрицать сложившееся положение — это плохая игра, за которую придется отвечать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, как работают дальнобойные ракеты ATACMS, которые США поставляют Украине.
«Для любого технически-грамотного человека, который разбирается в военных делах ясно, что без прямого участия США по целит наведения, данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — пояснил Лавров.
Министр добавил, что все заявления НАТО, что они не принимают участие в войне с Россией, стали «плохой миной при плохой игре».
«Президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — подчеркнул министр.
Украинские военные 23 июня нанесли удар по Севастополю дальнобойными ракетами ATACAMS с кассетными боеприпасами. Один из снарядов разорвался в воздухе, его содержимое упало в курортном районе города. От полученных ранений погибли четыре человека. Медицинская помощь понадобилась 144 пострадавшим.
Минобороны заявило о вине США, которые предоставили ВСУ этот вид вооружения. Также в ведомстве подчеркнули, что координаты для целей задают американские офицеры.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков не исключил военно-технического ответа России на причастность США к ударам по Севастополю. Раскрыть подробности своего ответа дипломат отказался.