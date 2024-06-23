Число погибших при ударе ВСУ по Севастополю уточнили

Жертвами ракетного удара ВСУ по Севастополю стали два ребенка и двое взрослых. Медицинская помощь понадобилась 144 пострадавшим, из которых 55 взрослых и 27 детей находятся в больнице. Такие новые данные привел губернатор города Михаил Развожаев .

Он пояснил, что люди продолжают идти в больницы, после того как пришли в себя.

«Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу, и на КТ обнаружены были осколки», — заявил Развожаев.

Губернатор Севастополя призвал всех, кто находился на пляже в момент удара, обратиться к врачам. Если возможностей добраться самостоятельно до больницы нет, то помогут волонтеры.

Развожаев добавил, что сегодня ночью в город приедут специалисты из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для осмотра пострадавших детей и решения об их переводе для лечения в Москву. Он пояснил, что договорился об этом с руководителем института Леонидом Рошалем.

«Минздрав отправил в Севастополь для оказания помощи пострадавшим бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф. Из ФМБА Ялты врачи уже приехали на детский комплекс», — заявил губернатор города.

Украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили четыре снаряда. Один разорвался в воздухе, его обломки вместе с суббоеприпасами упали на курортный район города.

Украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили четыре снаряда. Один разорвался в воздухе и его обломки вместе с суббоеприпасами упали на курортный район города.

В пресс-службе Минобороны возложили вину за обстрел на США, которые предоставили Украине этот тип вооружения. Также в ведомстве напомнили, что именно американские офицеры задают ракетам координаты по целям.

Ближайший понедельник, 24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.