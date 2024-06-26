Рябков допустил возможность ответа на действия США после атаки ВСУ на Крым

МИД не исключил военно-технический ответ России США на удар ВСУ в Крыму

Attila Husejnow/Keystone Press Agency
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия может дать Белому дому военно-технический ответ после удара американскими ракетами ATACMS по Севастополю. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

Он отказался приводить подробности, но не исключил возможности ответных мер со стороны России.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — подчеркнул дипломат.

Ранее Госдеп США сообщил, что ВСУ «дисциплинировано» применяют западное оружие. Ведомство также выразило соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Крыма.

Пентагон указал, что Украина якобы не планировала обстреливать пляж. Представитель американского оборонного ведомства предположил, что зенитная ракета перехватила украинский снаряд, и его осколки рухнули на побережье. Тот факт, что ВСУ запустили американский боеприпас ATACMS, Пентагон комментировать отказался, сообщил RT.

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