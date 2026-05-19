«Особый характер». Путин обратился к жителям Китая

Перед официальным визитом в Пекин президент России Владимир Путин записал видеообращение в адрес китайцев. Его опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению давнего доброго друга, главы КНР Си Цзиньпина. Взаимные визиты и переговоры на высшем уровне он назвал важной частью развития отношений между Россией и Китаем.

«В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах», — сказал глава государства.

Страны развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, гуманитарном обмене и общении. Эти вопросы, по словам Путина, войдут в повестку дня предстоящих переговоров.

Ранее о подготовке визита Путина в Китай сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал о планах лидеров России и Китая.