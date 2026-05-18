Кремль раскрыл детали поездки Путина в Китай

Визит российского лидера Владимира Путина в Китай начнется вечером 19 мая. Борт номер один приземлится в аэропорту Пекина, где его встретит министр иностранных дел КНР Ван И. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что в преддверии визита Кремль опубликует видеообращение Путина к китайским гражданам. Традиционной статьи президента России в СМИ КНР на этот раз не будет.

В начале программы Путин и лидер КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии торжественного открытия гуманитарного проекта о перекрестных годах образования. Там они выступят с краткими приветственными речами.

Представитель Кремля подчеркнул, что после этого лидеры двух стран перейдут в Дом народных собраний для проведения переговоров.

«Эта встреча проводится в узком составе, в ходе нее планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между нашими странами», — добавил Ушаков.

По его словам, в этой части переговоров примут участие все вице-премьеры и несколько федеральных министров. Кроме того, лидеры России и Китая проведут закрытую встречу за чаепитием.

«Можно сказать, это одно из самых важнейших событий в ходе визита», — подчеркнул Ушаков.

После завершения к встрече присоединятся остальные члены делегации, включая представителей крупного бизнеса. По ее итогам лидеры двух стран подпишут порядка 40 документов об углублении совместной работы в промышленности, транспорте и энергетике, включая газопровод «Сила Сибири — 2».

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Президент России также встретится с инженером Пен Паем, которого видел еще ребенком в 2000 году в Пекине. Он окончил вуз в России и сейчас работает в крупной китайской компании.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина даст новый импульс в развитии отношений России и Китая.