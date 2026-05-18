Путин начал подготовку к предстоящему визиту в Китай

Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина даст импульс отношениям России и Китая

Президент России Владимир Путин в понедельник занят подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай, который запланирован на 19–20 мая. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости» .

В состав российской делегации войдут профильные вице-премьеры, министры, а также руководители крупных государственных и частных компаний, работающих в Китае.

Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Ци Цзиньпин обсудят многие актуальные вопросы в отношениях двух стран и мировой повестке, в том числе экономические.

Он отметил, что у России самые серьезные ожидания от визита и что любой контакт двух лидеров способствует дальнейшему развитию отношений.

«Мы развиваем свои самостоятельные, весьма и весьма многоплановые отношения с Китайской Народной Республикой, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства», — заявил Песков.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что визит Путина в Пекин сразу после поездки туда президента США Дональда Трампа наглядно продемонстрировал внешнеполитические приоритеты Китая.