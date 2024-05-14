Важное 14 мая 2024, 15:33 «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов — о своем принципе Белоусов: руководствуюсь принципом «ошибаться можно, врать нельзя» Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов заявил, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать — нельзя». Так он завершил свое выступление в Совете Федерации. Трансляцию вели на канале верхней палаты парламента в Rutube.

«Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: „Ошибаться можно, врать нельзя“», — произнес Белоусов под аплодисменты.

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Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны страны Андрея Белоусова. В Совфеде проходили консультации по кандидатуре Белоусова на пост главы оборонного ведомства.

Белоусов во время своего выступления рассказал, что Путин поставил перед кандидатом на пост главы ведомства задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Но первоочередной задачей на посту станет комплектация российских войск.

Выдвижение на пост министра обороны России Андрея Белоусова, занимавшего должность вице-премьера, обеспокоило страны коллективного Запада. Реакция зарубежных политиков стала показательной.