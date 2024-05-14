Белоусов указал на необходимость комплектования ВС России | 360°

14 мая 2024, 15:13
Белоусов указал на необходимость комплектования ВС России
Андрей Белоусов назвал приоритетным вопросом оснащение ВС России
Первоочередной задачей на посту главы Минобороны станет комплектация российских войск. Об этом заявил кандидат на должность главы оборонного ведомства Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости».
Он уточнил, что речь идет не о мобилизации, а о связанных с оснащением вопросах. По его словам, в ВС России необходимо поставить передовую технику, боеприпасы, средства защиты военнослужащих, а также БПЛА и системы РЭБ.
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«Идет специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим», — подчеркнул Белоусов.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко выразил опасения, что новый кандидат на пост министра обороны России сможет обеспечить «конфликт на истощение». Он подтвердил, что Белоусов является опытным специалистом и управленцем со связями в разведсообществе.
Минобороны РФ
Военные
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Андрей Белоусов
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