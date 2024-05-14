Белоусов указал на необходимость комплектования ВС России | 360°

Важное 14 мая 2024, 15:13 Белоусов указал на необходимость комплектования ВС России Андрей Белоусов назвал приоритетным вопросом оснащение ВС России РИА «Новости»

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Первоочередной задачей на посту главы Минобороны станет комплектация российских войск. Об этом заявил кандидат на должность главы оборонного ведомства Андрей Белоусов, сообщило РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет не о мобилизации, а о связанных с оснащением вопросах. По его словам, в ВС России необходимо поставить передовую технику, боеприпасы, средства защиты военнослужащих, а также БПЛА и системы РЭБ.

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«Идет специальная военная операция. Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с этим», — подчеркнул Белоусов.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко выразил опасения, что новый кандидат на пост министра обороны России сможет обеспечить «конфликт на истощение». Он подтвердил, что Белоусов является опытным специалистом и управленцем со связями в разведсообществе.